Португалія

Центральний захисник підписав нову угоду ще на три роки, попри інтерес з боку клубів АПЛ.

Спортінг Лісабон досяг домовленості щодо продовження контракту з центральним захисником Усманом Діоманде. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, нова угода з 22-річний івуарійцем розрахована ще на три роки.

У новому контракті футболіста буде прописано клаусулу у розмірі 80 мільйонів євро, про що раніше інформувало видання Record. Таким чином лісабонський клуб суттєво захистив себе від потенційних покупців.

У поточному сезоні Діоманде провів за Спортінг 12 матчів у всіх турнірах, у яких отримав три жовті картки.

Раніше з’являлася інформація, що Крістал Пелес розглядає кандидатуру Діоманде як можливу заміну Марку Геї, чий контракт спливає наприкінці поточної кампанії.