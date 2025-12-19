Англія

Песимістична заява легендарного шотландця.

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед сер Алекс Фергюсон висловився про перспективи «червоних дияволів» виграти чемпіонат Англії. Цитує легенду МЮ The Telegraph.

“Аморім — хороша людина, але йому непросто.

Я згадував свій час в МЮ, коли Ліверпуль був на піку слави. Це був фантастичний клуб, що чотири рази вигравав Лігу чемпіонів, але потім їм знадобилося 30 років, щоб знову виграти чемпіонат.

Зараз ми перебуваємо у тій самій ситуації. Це може тривати десять років, а може й одинадцять, це цикл. Все потрібно ретельно продумати та переконатися, що трансферна політика буде кращою, ніж була раніше», – сказав Фергюсон.

Зараз Манчестер Юнайтед посідає 6 місце після 16 зіграних турів, відстаючи від лідируючого Арсеналу на 10 очок.