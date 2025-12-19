Англія

Нідерландець може змінити клубну прописку.

Правий вінгбек міланського Інтера Дензел Думфріс влітку може переїхати в Англію. Про це повідомляє TEAMtalk.

За інформацією джерела, три клуби АПЛ претендують на підписання гравця збірної Нідерландів — Манчестер Юнайтед, Ньюкасл та Астон Вілла.

Зазначається, що зазначені клуби будуть уважно спостерігати за грою Думфріса після травми у другій частині сезону, а вже влітку прийматимуть остаточне рішення щодо доцільності цього трансферу.

Чинна трудова угода гравця з «нерадзуррі» розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 35 мільйонів євро.

Цього сезону Дензел Думфріс відіграв за Інтер 15 матчів та забив три голи.