Англія

Португалець не згоден з легендою МЮ.

Головний тренер Манчестер Юнайтед відповів на слова сера Алекса Фергюсона про довгий шлях до чемпіонства в АПЛ. Цитує португальця BBC.

«Він розуміє футбол краще за мене, особливо англійський футбол.

Я думаю, що нам не потрібно буде так багато часу, щоб виграти лігу. Не знаю за якого тренера, але я щиро вірю, що МЮ боротиметься за титул найближчими роками.

Лідерство передбачає боротьбу у всьому, що відбувається усередині команди. Я не відступлю», – заявив Аморім.

Зараз Манчестер Юнайтед посідає 6 місце після 16 зіграних турів, відстаючи від лідируючого Арсеналу на 10 очок.