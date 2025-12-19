Португалець не згоден з легендою МЮ.
Рубен Аморім, Getty images
19 грудня 2025, 18:59
Головний тренер Манчестер Юнайтед відповів на слова сера Алекса Фергюсона про довгий шлях до чемпіонства в АПЛ. Цитує португальця BBC.
«Він розуміє футбол краще за мене, особливо англійський футбол.
Я думаю, що нам не потрібно буде так багато часу, щоб виграти лігу. Не знаю за якого тренера, але я щиро вірю, що МЮ боротиметься за титул найближчими роками.
Лідерство передбачає боротьбу у всьому, що відбувається усередині команди. Я не відступлю», – заявив Аморім.
Зараз Манчестер Юнайтед посідає 6 місце після 16 зіграних турів, відстаючи від лідируючого Арсеналу на 10 очок.