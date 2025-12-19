Англія

Найкращий бомбардир в історії канонірів закликав команду припинити розмови про травми та труднощі, зосередившись на кінцевій меті — чемпіонстві АПЛ.

Легенда лондонського Арсенала Тьєррі Анрі звернувся до головного тренера Мікеля Артети та гравців із жорстким, але справедливим меседжем.

На тлі обговорень кадрових втрат та щільного графіка, француз наголосив, що шлях до титулу не буває гладким, і виправданням тут не місце. Анрі, який був частиною непереможного складу Арсенала, чітко дав зрозуміти: скарги на обставини лише відволікають від результату.

"Давайте не будемо про це говорити. У всіх є проблеми! Кожна команда проходить через травми, через втому та невдалі рішення. Перемагає той, хто знаходить рішення, а не пояснення», — цитує Goal слова Анрі.

На думку легенди, справжня чемпіонська команда проявляється саме тоді, коли основні лідери вибувають. Анрі підкреслив, що Артеті необхідно максимально використовувати глибину складу, щоб підтримувати темп Манчестер Сіті та Челсі. Для Анрі важливо, щоб команда мала менталітет переможця, який не дозволяє фокусуватися на негативі.

Наразі Арсенал очолює турнірну таблицю АПЛ. Маючи у своєму активі 36 очок, після 16 турів. Каноніри випереджають Манчестер Сіті на два пункти.