Ще один Ібра в Мілані.
Вінсент Ібрагімович, Getty images
19 грудня 2025, 20:36
Вінсент Ібрагімович, син Златана Ібрагімовича, підписав контракт з Міланом. Про це повідомляє офіційний сайт «россонері».
Зазначається, що для 17-річного опорного півзахисника це перший професійний контракт в карʼєрі.
«ФК Мілан радий оголосити про підписання із Вінсентом Златаном Сегером Ібрагімовичем першого професійного контракту. Він стане частиною проекту Мілан Футуро, ініціативи, присвяченої підготовці та розвитку молодих талантів», – повідомили в італійському клубі.
Зазначимо, що за Мілан вже виступає Максиміліан Ібрагімович, старший брат Вінсента, який грає за команду U19.