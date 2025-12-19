Італія

Ще один Ібра в Мілані.

Вінсент Ібрагімович, син Златана Ібрагімовича, підписав контракт з Міланом. Про це повідомляє офіційний сайт «россонері».

Зазначається, що для 17-річного опорного півзахисника це перший професійний контракт в карʼєрі.

«ФК Мілан радий оголосити про підписання із Вінсентом Златаном Сегером Ібрагімовичем першого професійного контракту. Він стане частиною проекту Мілан Футуро, ініціативи, присвяченої підготовці та розвитку молодих талантів», – повідомили в італійському клубі.

Зазначимо, що за Мілан вже виступає Максиміліан Ібрагімович, старший брат Вінсента, який грає за команду U19.