Англія

Настане час, коли іспанець залишить "Сіті".

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про своє тренерське майбутнє. Його слова наводить BBC.

«Моє майбутнє? Мені постійно ставлять це питання, рано чи пізно я піду з Манчестер Сіті. У мене залишилося 18 місяців контракту, і я дуже задоволений розвитком команди. Це питання виникає у якийсь момент кожного сезону. Відбудеться те, що має статися.

Немає жодних обговорень, кінець теми. Я не буду тут вічно. Що має статися, те станеться. Клуб має бути готовим, але зараз це питання не обговорюється.

Я тут. Хто знає, що станеться? Будь у мене 10-річний контракт або шестимісячний, футбол все одно сильно змінюється. Зараз я зосереджений на матчі з Вест Гемом, а потім кілька днів із батьком гратиму в гольф, на цьому все», – сказав Гвардіола