Інше

Чехів очолив вкрай досвідчений фахівець.

Національна команда Чехії визначилася з новим головним тренером. Про це повідомляє Чеська федерація футболу.

Новим керманичем збірної Чехії став 74-річний Мірослав Кубек. З досвідченим фахівцем підписано трудову угоду до літа 2028 року.

Останнім місцем роботи Кубека була Вікторія Пльзень. Також він тренував чеські Славію, Градець Кралове та Богеміанс-1905.

До тренерського штабу Кубка увійшли Ян Режек та Ярослав Плашил.