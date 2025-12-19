Інше

У поточному сезоні нападник не вражає.

Нападника туринського Ювентуса Джонатана Девіда визнано найкращим гравцем року в Канаді. Про це повідомляє Асоціація футболу Канади.

Нагорода вдруге поспіль дісталася 25-річному форварду , який у 2025-му році пограв за Лілль і Ювентус.

Девід отримав цю нагороду втретє в кар'єрі і за цим показником поступається лише Атібе Гатчінсону (6), Дувейну де Росаріо (4) та Альфонсо Девісу (4).

Цього сезону Джонатан Девід відіграв за Ювентус 25 матчів, забив три голи та віддав одну результативну передачу.