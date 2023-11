Завершився черговий тур поточного сезону англійської Прем'єр-ліги.

На радість футбольним уболівальникам 12-ий тур цього розіграшу подарував нам низку цікавих протистоянь, деякі результати яких мали частку сенсаційності.

Пропонуємо традиційно розглянути детальніше всі найцікавіші події і не тільки, які відбулися у минулому турі чемпіонату Англії сезону-2023/24.

Минулими вихідними ми стали свідками другої поразки Тоттенгема поспіль. І тут ми вже не зможемо списувати все на червоні картки та досить сміливі рішення бригади арбітрів у стартові хвилини – "шпори" програли Вулвергемптону повністю по справі та закономірно, не зумівши продемонструвати на дистанції всього матчу нічого, крім вибухового стартового відрізка, який вилився в швидкий гол Бреннана Джонсона вже на третій хвилині.

Надалі команді Анге Постекоглу майже відмовилася від створення гостроти в атакуючій фазі, а поєдинок проходив у досить спокійній манері — подекуди це було справді надто нудне та затягнуте "видовище", але не залишало відчуття, що Вулвергемптон ще не сказав свого останнього слова у цьому протистоянні.

Вихід Пабло Сарабії наприкінці зустрічі не лише освіжив тягучу гру, а й приніс команді Гарі О'Ніла свої безцінні дивіденди. Гравці Тоттенгема виявилися неготовими до швидких контратак "вовків" у заключному відрізку — спочатку іспанський нападник Вулвергемптона майстерно обробив м'яч у штрафному майданчику лондонців і точно пробив у дотик, а потім відзначився результативною передачею на Маріо Леміну.

Все це сталося в компенсований до другого тайму час, і тепер точно можна сказати, що Постекоглу не стане кращим тренером місяця в АПЛ вчетверте поспіль.

Вулвергемптон — Тоттенгем 2:1

Голи: Сарабія, 90+1, Леміна, 90+7 — Джонсон, 3.

Вулвергемптон: Са — Семеду (Доерті, 66), Доусон, Кілман, Тоті — Хван, Леміна, Гомеш (Сарабія, 87), Аїт-Нурі (Дойл, 87) — Бельгард (Калайджич, 73) — Кунья.

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Даєр, Девіс, Емерсон — Гейб'єрг, Біссума (Ло Чельсо, 76), Сарр (Бентанкур, 63) — Кулушевські, Сон, Джонсон (Хіль, 75).

Попередження: Доусон, Доерті — Емерсон, Біссума, Бентанкур.

Досить непросто робити якийсь навіть поверховий аналіз футбольного матчу, який закінчується з рахунком 4:4. Все лежить на поверхні: відкрита гра від обох команд і великі питання до рівня організованості в оборонній грі. Але з іншого боку, велика кількість голів та вогненна кінцівка – це те, що люблять фанати. І центральний матч 12-го туру АПЛ між Челсі та Манчестер Сіті в цих аспектах повністю виправдав свою гучну вивіску на радість нейтральним уболівальникам.

Ми бачили справжні футбольні гойдалки, де нічого не було зрозуміло щодо підсумкового результату аж до фінального свистка. Навряд чи Хосеп Гвардіола і Маурісіо Почеттіно як тренери залишилися задоволені таким хаотичним розвитком подій у виконанні своїх команд — будь-який фахівець на такому рівні точно б хотів би контролювати те, що відбувається на полі, а не стати учасником "американських гірок", де від твоїх рішень мало що залежить. Але як футбольні люди і певною мірою вболівальники вони не могли не отримати насолоду.

З погляду шоу матч між Челсі та Манчестер Сіті точно поки що є найкращим у поточному сезоні АПЛ. Проте залишається відчуття того, що в певний момент обидва тренери пустили все напризволяще. За це, як уболівальники, ми їм дуже сильно дякуємо.

Челсі – Манчестер Сіті 4:4

Голи: Сілва (29), Стерлінг (37), Джексон (67), Палмер (90+5, з пенальті) – Голанд (25, з пенальті; 47), Аканджі (45+1), Родрі (86).

Челсі: Санчес – Джеймс (Гюсто, 64), Дісасі, Сілва, Кукурелья – Кайседо (Броя, 90), Фернандес (Мудрик, 64) – Палмер, Галлагер, Стерлінг – Джексон (Угочукву, 90+6).

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Діаш, Гвардіол – Родрі, Аканджі – Фоден, Альварес (Ковачич, 79), Сілва, Доку (Гріліш, 59) – Голанд.

Попередження: Кукурелья (22), Палмер (23), Кайседо (60), Стерлінг (90+7), Джексон (90+4) – Доку (56), Родрі (72), Гріліш (90+4).

Шедевр Зінченка та легка перемога Арсеналу. Команда Мікеля Артети минулими вихідними впевнено здолала Бернлі, який фактично зі старту сезону знаходиться в зоні вильоту. Моментам колектив Венсана Компані виглядав досить непогано за грою, але клас виконавців відіграв ключову роль. Наш Зінченко був одним із найкращих на полі того вечора, зафіксувавши свій успіх вражаючим голом у стилі "Карате Кід".

Арсенал — Бернлі 3:1

Голи: Троссар, 45+1, Саліба, 57, Зінченко, 74 — Браунгілл, 54.

Вилучення: Вієйра, 83 (пряма червона картка).

Миколенко – бомбардир. Український лівий захисник Евертона відзначився забитим м'ячем у другому поєдинку АПЛ поспіль, а сталося це у результативному протистоянні з Крістал Пелес. У матчі із п'ятьма голами перемога залишилася за "ірисками", які все далі віддаляються від зони вильоту.

Крістал Пелес — Евертон 2:3

Голи: Езе, 5 (з пенальті), Едуар, 73 — Миколенко, 1, Дукуре, 49, Гує, 86.

Вимучена перемога Манчестер Юнайтед над аутсайдером сезону. У другому поєдинку поспіль Лутон стає проблемою для представника "великої шістки", проте, на відміну від Ліверпуля, "червоним дияволам" все ж вдалося здобути мінімальну перемогу. Центрбек Віктор Лінделеф – автор єдиного гола, але чи скасовує це чергову посередню гру від МЮ? Навряд чи. Проте Ерік тен Гаг вважає інакше...

Манчестер Юнайтед — Лутон Таун 1:0

Гол: Лінделеф, 59.

Борнмут залишив зону вильоту завдяки перемозі над Ньюкаслом. Насичений календар через участь у Лізі чемпіонів вставляє "сорокам" палиці у колеса. Сьогодні вони можуть обіграти Арсенал, а завтра зазнати поразки від команди Андоні Іраоли, яка знаходиться в нижній частині таблиці. Але незважаючи на таке низьке положення "вишень", все-таки ця команда має майбутнє під керівництвом Іраоли — дали б йому час... Дубль Домініка Соланке приніс в актив Борнмута три очки, а наш Ілля Забарний може записати собі в актив матч "на нуль".

Борнмут — Ньюкасл Юнайтед 2:0

Голи: Соланке, 60, 73

Астон Вілла закріплюється в якості одного з лідерів. Завдяки впевненій перемозі над Фулгемом бірмінгемці наблизилися до топ-4, маючи відставання від Тоттенгема всього в одне очко. Зважаючи на все, поразка від Ноттінгем Форест у минулому турі була лише разовою акцією, і Астон Вілла знову повертається до ладу.

Астон Вілла — Фулгем 3:1

Голи: Робінсон, 27, (автогол), Макгінн, 42, Воткінс, 64 — Хіменес, 70

Брайтон втратив очки з Шеффілд Юнайтед. У "чайок" схожа проблема, як і Ньюкасла, — відсутність регулярного досвіду виступів у єврокубках. За іменами лава для запасних у підопічних Роберто Де Дзербі виглядає непогано, але такі непотрібні втрати очок з аутсайдерами все ж трапляються.

Брайтон — Шеффілд Юнайтед 1:1

Голи: Адінгра, 6 — Вебстер, 74 (автогол)

Вест Гем "перестріляв" Ноттінгем Форест. Дві команди, які в своїх матчах здебільшого роблять ставку на оборону, у очному протистоянні влаштували гольову феєрію, переможцями з якої вийшли підопічні Девіда Моєса.

Вест Гем — Ноттінгем Форест 3:2

Голи: Пакета, 3, Боуен, 65, Соучек, 88 — Авонії, 44, Еланга, 63

Брентфорд – не проблема для Ліверпуля. Команді Юргена Клоппа вдалося феєрично реабілітуватися за сенсаційну нічию тижневої давності з Лутоном — на Енфілді був розгромлений Брентфорд, який стилістично не здивував і свої моменти реалізувати не зміг. Натомість у Ліверпуля з реалізацією все було добре, навіть незважаючи на два відмінені голи у виконанні Дарвіна Нуньєса через офсайди в першому таймі.

Ліверпуль – Брентфорд 3:0

Голи: Салах, 39, 62, Жота, 74

