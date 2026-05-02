Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогодні вдень була ще одна масована атака російських дронів – значна кількість, тільки від ранку більш ніж 400 дронів, із них більше двохсот – "шахеди". Щільність нападу – висока, і саме через це, хоча й відсоток збиття високий – триста вісімдесят вісім дронів збито, – все ж таки були влучання. Тернопіль, Житомир, Рівненщина, Тростянець у Вінницькій області, інші регіони та наші громади.

Ми посилюємо всі напрямки захисту. Вже є рішення по Дніпру – військове командування та Міністерство оборони кожну атаку аналізують і пропонують рішення. На Дніпро – додаткові радари, РЕБ, додаткові екіпажі. Є рішення також по Одесі – вже теж є більший відсоток збиття, треба – ще більший.

Ми свідомі того, що росіяни щільністю нападу та інтенсивністю ударів намагаються обійти нашу ППО. Будемо протидіяти. Але розуміємо, що зупинятись – не можна, це ще не той результат, який потрібен, ще недостатньо. Посилення потрібне більше для наших міст і сіл.

І важливо, що кожного дня працюємо з партнерами, щоб були компоненти ППО проти ракет. У квітні – забезпечили необхідне постачання, також були нові внески у програму PURL. На травень – завдання аналогічне, і будемо продовжувати шукати можливості для України, для посилення нашої оборони також і завдяки співпраці з тими країнами, з якими раніше співпраці було менше.

Українську експертизу в захисті ми виводимо на глобальний рівень. Кожна українська компанія, усі наші виробники, всі наші розробники, досвід наших військових у захисті – це великий український актив. Ця сила має тільки зміцнюватись, і я дуже вдячний усім, хто реально цьому допомагає.

Сьогодні також провів нараду по армійській реформі – багато щодо цього ми проробили у квітні.

Були й засідання Ставки, де ми готували деталі, і окремо працювали наші військові – Головнокомандувач, Генеральний штаб, міністр оборони, команда Офісу Президента – дякую всім вам, дякую за цю роботу. Сьогодні ми затвердили формат, який буде реалізовано.

Головне, щоб наша армія була більше адаптована до викликів. Пʼятий рік повномасштабної війни – це те, що ставить особливі завдання. Передусім в управлінні людьми, у мотивації наших воїнів.

Перше: буде збільшено грошове забезпечення для наших військових. На тилових посадах – не менше ніж 30 тисяч гривень на місяць. Бойові посади – значно більше. Буде підвищено – і суттєво – грошове забезпечення наших бойових командирів – сержантів та офіцерів, командирів батальйонів, командирів бригад, корпусів.

Загалом має бути більше такої державної поваги до досвідченої ланки управління в армії: Україна має забезпечувати реальні стимули, щоб люди, які знають, як управляти військом безпосередньо на лінії фронту й боєм, були зацікавлені бути в армії та відчували, що їхній досвід – цінується.

Другий аспект реформи – це нові особливі умови для піхоти. Все тримається на плечах піхотинців. Там, де є наша українська піхота, є й наші українські позиції. Звісно, зараз така війна, що без дронів – неможливо, і створені кіл-зони, лінія дронів, найбільше уражень ворога, техніки росіян саме дронами.

Ми будемо збільшувати всі типи постачання й застосування дронів. У тому числі мідл-страйки. У тому числі НРК. Але наші позиції – це наші піхотинці. На першій лінії для всієї піхоти мають бути забезпечені найсильніші умови.

Буде це стосуватись також і грошового забезпечення. Я поставив завдання, щоб рівень щомісячних контрактів для піхотинців на першій лінії був на рівні 250–400 тисяч гривень.

І третій аспект – це терміни служби, які можна зробити чіткими та визначеними завдяки оновленій системі контрактів. Це найбільш принциповий моральний момент. Щоб можна було, зокрема, почати звільняти з військової служби тих людей, які були мобілізовані раніше.

Зараз, у травні, всі аспекти реформи армії мають бути остаточно затверджені: документи, регуляції, фінанси.

Доручив міністру оборони та військовому командуванню, нашій команді Офісу проговорити деталі реформи з бойовими командирами, щоб урахувати всі сильні пропозиції та повністю поінформувати про зміни.

Важливо, що вже були зроблені кроки, які допомагають бригадам. І по прямому фінансуванню бригад програма працює дуже добре. Від минулого року це є. Працюють і рішення по забезпеченню бойових бригад гарантованим щомісячним поповненням особовим складом. Теж була дуже важлива зміна.

Це все буде розвиватись. Буде ще спрощення переведень – по цьому є відповідні рішення. І, звісно, плюс до цього – новий значний етап армійської реформи.

Завдання – зараз травень – усе фіналізувати, і щоб із червня цього року зміни були, і були відчутні.

І ще одне.

Ми готуємо також суттєве посилення напрямку наших далекобійних санкцій – українських далекобійних систем. Будуть рішення. Будуть рішення і по військовій освіті.

Слава Україні!