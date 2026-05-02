Завершилася 1528 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Володимир Зеленський оголосив, що в Україні розпочинають реформу армії. Зокрема, він анонсував зміну підходів до комплектації підрозділів особовим складом та управління людьми, "щоб забезпечити визначені терміни служби"

🔸 Бізнесмену Ігорю Коломойському, який уже перебуває під вартою, оголосили нову підозру. Ідеться про заволодіння більш як 100 млн грн одного з найбільших банків України

🔸 УП опублікувала другу частину записів прослуховування фігурантів операції "Мідас". За даними видання, група людей, користуючись звʼязками з Андрієм Єрмаком та Тимуром Міндічем, отримала в розпорядження державний "Сенс Банк" і найбільший хімічний завод країни "Карпатнафтохім"

🔸 Військовий Дмитро Кащук, якого звільнили з російського полону, розповів, що в Одесі на нього напали невідомі в балаклавах і без розпізнавальних знаків — ймовірно, працівники ТЦК. Вони ігнорували його заяви про те, що він пройшов полон, і силоміць посадили чоловіка в машину

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 114 бойових зіткнень.

Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують бойовий потенціал окупантів, завдаючи систематичного вогневого ураження.

Противник завдав 53 авіаційних ударів, скинув 167 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6058 дронів-камікадзе та здійснив 2425 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони відбили один ворожий штурм, противник здійснив 77 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, завдав два авіаційні удари, застосувавши п’ять керованих бомб.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Ізбицьке, Красне Перше, Мала Вовча та Фиголівка.

На Куп’янському напрямку наші захисники успішно відбили один ворожий штурм у районі населеного пункту Петропавлівка. Ще одне боєзіткнення поблизу Курилівки триває дотепер.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили дев’ять спроб загарбників просунутися у районах населених пунктів Озерне, Лиман, Дробишеве, та Ставки.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили чотири штурми окупантів у районах Кривої Луки, Закітного, Різниківки та Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку ворог атак не проводив.
Сили оборони успішно відбили шість ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного та Іванопілля.

На Покровському напрямку ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Софіївка, Вільне, Дорожнє, Нове Шахове, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Покровськ, Удачне, Муравка, Молодецьке, Гришине та Новопавлівка.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 71 окупанта та 21 – поранено; знищено одну реактивну систему залпового вогню, 8 одиниць автомобільної та 8 одиниць спеціальної техніки ворога, одну гармату; пошкоджено один танк, три гармати, одну бойову броньовану машину, п’ять одиниць автомобільної техніки та три пункти управління безпілотними літальними апаратами. Знищено або подавлено 272 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти п’ять разів намагалися покращити своє положення, атакуючи у районах населених пунктів Олександроград, Єгорівка, Січневе та Злагода. Крім цього, окупанти завдали авіаційного удару по району населеного пункту Писанці.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 14 атак окупантів у районах Варварівки, Залізничного, Чарівного, Гуляйпільського, Цвіткового та Добропілля. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Воздвижівська, Верхня Терса, Лісне, Копані, Рівне та Любицьке. Два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку ворог намагався просунутися у районі населеного пункту Степногірськ. Крім того, противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Микільське, Василівка, Омельник, Оріхів, Одарівка, Зарічне, Щасливе та Комишуваха.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили три атаки у бік Антонівського мосту та поблизу острова Білогрудий.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогодні вдень була ще одна масована атака російських дронів – значна кількість, тільки від ранку більш ніж 400 дронів, із них більше двохсот – "шахеди". Щільність нападу – висока, і саме через це, хоча й відсоток збиття високий – триста вісімдесят вісім дронів збито, – все ж таки були влучання. Тернопіль, Житомир, Рівненщина, Тростянець у Вінницькій області, інші регіони та наші громади.

Ми посилюємо всі напрямки захисту. Вже є рішення по Дніпру – військове командування та Міністерство оборони кожну атаку аналізують і пропонують рішення. На Дніпро – додаткові радари, РЕБ, додаткові екіпажі. Є рішення також по Одесі – вже теж є більший відсоток збиття, треба – ще більший.

Ми свідомі того, що росіяни щільністю нападу та інтенсивністю ударів намагаються обійти нашу ППО. Будемо протидіяти. Але розуміємо, що зупинятись – не можна, це ще не той результат, який потрібен, ще недостатньо. Посилення потрібне більше для наших міст і сіл.

І важливо, що кожного дня працюємо з партнерами, щоб були компоненти ППО проти ракет. У квітні – забезпечили необхідне постачання, також були нові внески у програму PURL. На травень – завдання аналогічне, і будемо продовжувати шукати можливості для України, для посилення нашої оборони також і завдяки співпраці з тими країнами, з якими раніше співпраці було менше.

Українську експертизу в захисті ми виводимо на глобальний рівень. Кожна українська компанія, усі наші виробники, всі наші розробники, досвід наших військових у захисті – це великий український актив. Ця сила має тільки зміцнюватись, і я дуже вдячний усім, хто реально цьому допомагає.

Сьогодні також провів нараду по армійській реформі – багато щодо цього ми проробили у квітні.

Були й засідання Ставки, де ми готували деталі, і окремо працювали наші військові – Головнокомандувач, Генеральний штаб, міністр оборони, команда Офісу Президента – дякую всім вам, дякую за цю роботу. Сьогодні ми затвердили формат, який буде реалізовано.

Головне, щоб наша армія була більше адаптована до викликів. Пʼятий рік повномасштабної війни – це те, що ставить особливі завдання. Передусім в управлінні людьми, у мотивації наших воїнів.

Перше: буде збільшено грошове забезпечення для наших військових. На тилових посадах – не менше ніж 30 тисяч гривень на місяць. Бойові посади – значно більше. Буде підвищено – і суттєво – грошове забезпечення наших бойових командирів – сержантів та офіцерів, командирів батальйонів, командирів бригад, корпусів.

Загалом має бути більше такої державної поваги до досвідченої ланки управління в армії: Україна має забезпечувати реальні стимули, щоб люди, які знають, як управляти військом безпосередньо на лінії фронту й боєм, були зацікавлені бути в армії та відчували, що їхній досвід – цінується.

Другий аспект реформи – це нові особливі умови для піхоти. Все тримається на плечах піхотинців. Там, де є наша українська піхота, є й наші українські позиції. Звісно, зараз така війна, що без дронів – неможливо, і створені кіл-зони, лінія дронів, найбільше уражень ворога, техніки росіян саме дронами.

Ми будемо збільшувати всі типи постачання й застосування дронів. У тому числі мідл-страйки. У тому числі НРК. Але наші позиції – це наші піхотинці. На першій лінії для всієї піхоти мають бути забезпечені найсильніші умови.

Буде це стосуватись також і грошового забезпечення. Я поставив завдання, щоб рівень щомісячних контрактів для піхотинців на першій лінії був на рівні 250–400 тисяч гривень.

І третій аспект – це терміни служби, які можна зробити чіткими та визначеними завдяки оновленій системі контрактів. Це найбільш принциповий моральний момент. Щоб можна було, зокрема, почати звільняти з військової служби тих людей, які були мобілізовані раніше.

Зараз, у травні, всі аспекти реформи армії мають бути остаточно затверджені: документи, регуляції, фінанси.

Доручив міністру оборони та військовому командуванню, нашій команді Офісу проговорити деталі реформи з бойовими командирами, щоб урахувати всі сильні пропозиції та повністю поінформувати про зміни.

Важливо, що вже були зроблені кроки, які допомагають бригадам. І по прямому фінансуванню бригад програма працює дуже добре. Від минулого року це є. Працюють і рішення по забезпеченню бойових бригад гарантованим щомісячним поповненням особовим складом. Теж була дуже важлива зміна.

Це все буде розвиватись. Буде ще спрощення переведень – по цьому є відповідні рішення. І, звісно, плюс до цього – новий значний етап армійської реформи.

Завдання – зараз травень – усе фіналізувати, і щоб із червня цього року зміни були, і були відчутні.

І ще одне.

Ми готуємо також суттєве посилення напрямку наших далекобійних санкцій – українських далекобійних систем. Будуть рішення. Будуть рішення і по військовій освіті.

Слава Україні!

