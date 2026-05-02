Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 2 травня, розпочавшись о 19:00.

У рамках 35-го туру італійської Серії А-2025/26 у Комо місцевий однойменний клуб прийматиме Наполі.

[*] — положення в турнірній таблиці

СУБОТА, 2 ТРАВНЯ, 19:00. СТАДІО ДІЄГО АРМАНДО МАРАДОНА, НЕАПОЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МІКАЕЛЬ ФАББРІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Після втрати контролю над ситуацією в боротьбі за Лігу чемпіонів Комо вдалося повернутися на переможний шлях, обігравши в Генуї Дженоа (2:0). Виїзна для Ювентуса нічия з Міланом установила 3-очкову дистанцію між четвертими в Серії А туринцями й командою Сеска Фабрегаса на п'ятому, тоді як шоста Рома їй поступається за додатковими показниками (очні зустрічі).

З огляду на суперечливі гостьові результати колективу Антоніо Конте, сьогоднішні господарі поля можуть повторити свій минулорічний успіх. У лютому 2025 року Наполі на Стадіо Джузеппе Сінігалья зазнав поразки з рахунком 1:2, а вже в ході поточної кампанії двічі поспіль (перше коло чемпіонату + 1/4 фіналу Кубка Італії) не впорався з амбітним Комо й у Неаполі.

Туром раніше підопічні Конте розгромили вдома Кремонезе (4:0) і повернулися на другу сходинку Серії А. Безуспішність захисту чемпіонського титулу неаполітанцями може офіційно підтвердитися вже сьогодні, якщо вони залишаться без залікових балів, на даному етапі значно важливіших для не маючих права на осічку перед своїми вболівальниками "б'янкоблу".

Другі найкращі в чемпіонаті захист і напад спроможні засмутити "адзуррі" сьогодні ввечері. Підопічні Фабрегаса є фаворитами суботнього протистояння й за версією букмекерів. Так, на перемогу Комо можна поставити з коефіцієнтом 2.33, тоді як потенційний успіх Наполі оцінюється показником 3.36. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.29.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Комо: Бюте — Смолчич, Рамон, Д. Карлос, Вальє — Да Кунья, Перроне — Діао, Пас, Батуріна — Дувікас

Наполі: Мілінкович-Савич — Беукема, Ррахмані, Буонджорно — Політано, Мактоміней, Лоботка, Гутьєррес — Де Брюйне, А. Сантос — Гойлунн

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА