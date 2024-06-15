Англія

Клуб, у якому виступає українець Віталій Миколенко, незабаром отримає нового власника.

Власник Роми Ден Фрідкін та його компанія Friedkin Group погодила угоду про купівлю Евертона у мажоритарного акціонера Фархада Моширі. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, в найближчі 48 годин компанії Friedkin Group будуть передані ексклюзивні права на укладення угоди з придбання клубу АПЛ.

Зазначається, що фінансовий стан Фрідкіна оцінюється в 6,1 млрд доларів.

За підсумками минулого сезону Евертон, у якому виступає українець Віталій Миколенко, посів 15 місце у АПЛ.

Раніше повідомлялося, що поглинання Евертона американськими інвесторами зазнало невдачі.