Зірковий бразилець хоче залишитися в рідному клубі ще на один сезон.

Сантос розпочав попередні переговори з зірковим нападником Неймаром та його оточенням щодо можливого продовження контракту. Про це повідомляє журналіст Санті Ауна.

За інформацією джерела, 33-річний бразилець налаштований залишитися в команді щонайменше ще на один сезон, а перемовини можуть завершитися найближчим часом.

Неймар приєднався до Сантоса у січні після відходу з саудівського Аль-Хілаля на правах вільного агента. Його чинна угода з клубом розрахована до 31 грудня 2025 року.

У поточному сезоні зірковий форвард провів 27 матчів, у яких забив 11 голів та віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, раніше Неймар висловився про своє майбутнє у Сантосі. Раніше повідомлялося, що через чергову травму він вибув до кінця цього року.