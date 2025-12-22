Інше

Півзахисник відзначився у матчі та продовжує вражати результативністю після хет-трику проти Інтер Маямі.

Барселона U-16 здобула впевнену перемогу над Гранольерс U-16 з рахунком 4:0.

Український футболіст Артем Рибак забив один із голів каталонців на 18-й хвилині, встановивши рахунок 2:0 і значно наблизивши команду до перемоги.

Раніше Рибак відзначився хет-триком у матчі проти академії Інтер Маямі, де Барселона U-16 перемогла 6:4.

Артем Рибак виховувався у дитячих командах Буковини та Шахтаря. Півзахисник приєднався до академії Барселони влітку 2022 року та швидко здобув репутацію перспективного гравця.

Раніше стало відомо, що гранди Європи стежать за талантом АЗ Алкмар.