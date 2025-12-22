Англія

Бірмінгемці проводять видатний сезон.

Астон Вілла здобула перемогу над Манчестер Юнайтед з рахунком 2:1 у 17-му турі Прем'єр-ліги, повторивши досягнення, яке востаннє фіксувалося 111 років тому, повідомляє Opta.

Команда з Бірмінгема виграла десять матчів поспіль у всіх турнірах — вперше з 1914 року. Серед перемог: Борнмут (4:0), Лідс Юнайтед (2:1), Вулвергемптон (1:0), Брайтон (4:3), Арсенал (2:1), Вест Гем (2:0), Янг Бойз (2:1) та Базель (2:1) у Лізі Європи.

На цей момент Астон Вілла посідає третє місце в турнірній таблиці АПЛ із 36 очками. Наступний матч команди проти Челсі відбудеться 27 грудня на виїзді.