Фернандеш і Мейну не вийдуть на поле у матчі проти Ньюкасла.
Бруну Фернандеш, getty images
22 грудня 2025, 11:33
Лідер Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш не зможе зіграти в наступному матчі команди проти Ньюкасла в межах 18 туру АПЛ.
Про це повідомив головний тренер манкуніанців Рубен Аморім після поразки від Астон Вілли. Окрім Фернандеша, через пошкодження гру з Ньюкаслом також пропустить хавбек Коббі Мейну.
"Я думаю, що Коббі Мейну і Бруно не зіграють проти Ньюкасла. Ми знайдемо рішення. Без сумніву. Ніяких виправдань. Нам потрібно виграти наступний матч", – заявив португальський фахівець.
Бруно Фернандеш був замінений після перерви матчу з Астон Віллою через травму, а Коббі Мейну не потрапив до складу Манчестер Юнайтед на цю зустріч.
Під час традиційного "Boxing Day" в чемпіонаті Англії Манчестер Юнайтед зіграє з Ньюкаслом 26 грудня, а 30-го числа проведе поєдинок проти Вулвергемптона.