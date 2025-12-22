Англія

Фернандеш і Мейну не вийдуть на поле у матчі проти Ньюкасла.

Лідер Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш не зможе зіграти в наступному матчі команди проти Ньюкасла в межах 18 туру АПЛ.

Про це повідомив головний тренер манкуніанців Рубен Аморім після поразки від Астон Вілли. Окрім Фернандеша, через пошкодження гру з Ньюкаслом також пропустить хавбек Коббі Мейну.

"Я думаю, що Коббі Мейну і Бруно не зіграють проти Ньюкасла. Ми знайдемо рішення. Без сумніву. Ніяких виправдань. Нам потрібно виграти наступний матч", – заявив португальський фахівець.

Бруно Фернандеш був замінений після перерви матчу з Астон Віллою через травму, а Коббі Мейну не потрапив до складу Манчестер Юнайтед на цю зустріч.

Під час традиційного "Boxing Day" в чемпіонаті Англії Манчестер Юнайтед зіграє з Ньюкаслом 26 грудня, а 30-го числа проведе поєдинок проти Вулвергемптона.