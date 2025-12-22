Турецький клуб розглядає Тараса Михавка як потенційне підсилення оборони.
Тарас Михавко, getty images
22 грудня 2025, 13:58
Турецький Трабзонспор продовжує стежити за виступами захисника київського Динамо Тараса Михавка.
За інформацією турецьких ЗМІ, клуб із Трабзона планує підсилити оборонну лінію та вбачає в українському футболісті перспективного кандидата на цю позицію.
Повідомляється, що Михавко вважається однією із зірок українського футболу, яка ще не на піку кар'єри, а його стабільна гра привертає увагу закордонних скаутів. Раніше вже з’являлася інформація про зацікавленість Трабзонспора в оборонці Динамо.
Також називались такі імениті клуби, як Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Челсі, Ньюкасл, Брентфорд, Баєр та РБ Лейпциг, які цікавляться Михавком.