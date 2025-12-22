Україна

Турецький клуб розглядає Тараса Михавка як потенційне підсилення оборони.

Турецький Трабзонспор продовжує стежити за виступами захисника київського Динамо Тараса Михавка.

За інформацією турецьких ЗМІ, клуб із Трабзона планує підсилити оборонну лінію та вбачає в українському футболісті перспективного кандидата на цю позицію.

Повідомляється, що Михавко вважається однією із зірок українського футболу, яка ще не на піку кар'єри, а його стабільна гра привертає увагу закордонних скаутів. Раніше вже з’являлася інформація про зацікавленість Трабзонспора в оборонці Динамо.

Також називались такі імениті клуби, як Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Челсі, Ньюкасл, Брентфорд, Баєр та РБ Лейпциг, які цікавляться Михавком.