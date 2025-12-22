Іспанія

Травма стегна не дозволить лівому захиснику зіграти у Суперкубку Іспанії.

Аргентинський захисник Ніко Гонсалес отримав травму м’яза правого стегна під час матчу проти Жирони (3:0). Через пошкодження він не зможе грати протягом наступних кількох тижнів, що робить малоймовірною його участь у Суперкубку Іспанії проти мадридського Реалу.

Травма змусила тренера Сімеоне випустити на поле Галлагера, який забив другий гол і вивів команду під контроль у грі на Монтіліві. Відновлення Гонсалеса визначатиме його повернення на поле, однак через обмежений час до старту турніру оптимізму щодо його участі наразі мало.

Як і планувалося, Ніко вирушив до Аргентини, де проведе частину відпустки разом із товаришами по команді та розпочне процес відновлення після травми. Орендований гравець з моменту свого прибуття був основним захисником на лівому фланзі та ключовим гравцем для Сімеоне, який активно підтримував його трансфер минулого літа.

У цьому сезоні Гонсалес зіграв за Атлетіко Мадрид 21 матч, забив один гол.