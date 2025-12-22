Італія

Тренер згадує Суперкубок Італії, перемоги над Ювентусом та Інтером і складну атмосферу в клубі.

Колишній головний тренер Мілана Сержіу Консейсан розповів про свій досвід у клубі та проблеми з керівництвом:

"Мені здається, керівництво Мілана не надало мені належної підтримки. У клубі панувала нестабільність, атмосфера в команді була непростою. Саме тому я пишаюся тим, що ми зробили", — сказав Консейсао.

Португалець згадав успіхи своєї короткої роботи в Мілані:



"Ми перемогли Ювентус у перших матчах з рахунком 2:1, а потім Інтер 3:2 у фіналі Суперкубка Італії. Я пам’ятаю ті дні: інтенсивна робота з відеоаналізом, мотиваційні розмови з гравцями. Це було неймовірно".

Консейсан пояснив вірусний момент із сигарою після перемоги над Інтером:



"Гравці бачили відео і просили мене викурити сигару, якщо ми виграємо. Я робив так і раніше в Порту, після перемог у трофеях. Тож я зробив це знову — для команди та атмосфери".

На запитання про те, чи залишився б він у Мілані за інших обставин, Консейсан відповів:



"Так, з деякими змінами. Результати були на місці, ми виграли важливі дербі, перемогли Рому. Але керівництво мене не підтримувало повністю".

Він також прокоментував ставлення гравців до себе:



"Ніколи вони мене не підводили. Вони були зі мною весь час. Тео також казав, що я його захищав після матчу з Фейєнордом, і багато хто писав мені після мого відходу".

Загалом Сержіу Консейсан провів на чолі Мілана 31 поєдинок: 16 перемог, 5 нічиїх та 10 поразок. Португальський фахівець був звільнений у червні 2025 року, а вже у липні став головним тренером в Аль Ітітхад.