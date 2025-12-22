На бразильця чекає період відновлення.
Неймар, Getty images
22 грудня 2025, 19:10
Нападник Сантоса Неймар переніс операцію на коліні. Про це повідомляє офіційний сайт бразильського клубу.
Бразилець грав із травмою наприкінці сезону чемпіонату Бразилії – він отримав пошкодження меніска лівого коліна наприкінці листопада.
Сьогодні вранці Неймар переніс артроскопію. Операція пройшла успішно і найближчим часом форвард розпочне процес відновлення.
Минулого сезону Неймар відіграв за Сантос 28 матчів, забив 11 голів та віддав 4 результативні передачі.