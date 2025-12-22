Франція

Велика втрата для "монегасків".

У матчі 1/32 фіналу Кубка Франції між Монако та Осером (1:2) важку травму отримав вінгер «монегасків» Такумі Мінаміно. Про це повідомляє офіційний сайт князівського клубу.

Медичне обстеження японця виявило розрив передньої хрестоподібної зв'язки. На відновлення піде мінімум шість місяців.

Таким чином, гравець пропустить увесь сезон-2025/26 та чемпіонат світу-2026.

Цього сезону Такумі Мінаміно відіграв за Монако 21 матч, забив чотири голи та віддав три результативні передачі.