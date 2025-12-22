Італія

Не домовилися.

Матч чемпіонату Італії між Міланом та Комо не відбудеться в австралійському місті Перт. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, сторонам т ривалі переговори, що в останні тижні були близькі до завершення, фактично зірвалися.

Зазначається, Мілан і Серія A доклали максимум зусиль, щоб реалізувати цю ідею — матч розглядали як комерційний і стратегічний крок для популяризації італійського чемпіонату в Австралії. Однак умови, висунуті Азійською футбольною конфедерацією (AFC), яка мала приймати гру, не дозволили дійти остаточної згоди.

Матч 24-го туру Серії А Мілан — Комо має відбутися 8 лютого.