Італія

Італієць прагне перемоги.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте висловився напередодні фіналу Суперкубка Італії з Болоньєю. Його слова наводить DAZN.

«Раніше Суперкубок проводився між переможцями ліги та переможцями Кубка Італії. Новий формат інтригує, але все ускладнює, оскільки перед фіналом є півфінал. Цей трофей, у його нинішньому вигляді, стає ще важливішим.

У день моєї презентації я сказав, що місто, таке як Неаполь, заслуговує на команду, яка здатна боротися і бути конкурентоспроможною щороку, створюючи проблеми суперникам і борючись за трофеї. Ми намагаємося це зробити, і минулого року ми раптово прискорили цей процес, що для мене було навіть несподіваним, тому що ми виграли чемпіонат.

Цього року ми просуваємося вперед у кубках і чемпіонаті, намагаючись створити основу, яка прослужить довго.

Перш за все, до фіналів ти повинен дістатися, а це вже дуже складно. Але я завжди кажу своїм гравцям, що в кінці їхньої кар'єри будуть дивитися на те, що вони виграли, а не на те, в якій команді вони грали. Ти повинен думати, що наступної нагоди не буде. Я виграв багато, але також програв багато фіналів. Ці поразки дали мені внутрішню жорстокість, яку, можливо, багато хто не може зрозуміти», — сказав Конте.