Нідерландець зробив гучну заяву.

Нападник бразильського Корінтіанс Мемфіс Депай висловився про керівництво клубу. Його слова наводить Footmercato.

«Людям у керівництві треба прокинутися. Я точно знаю, про кого говорю, і вони точно знають, хто вони.

Їм слід залишити цей клуб і зайнятися своєю брудною роботою десь в іншому місці, тому що цьому клубу потрібно зростати, боротися за Кубок Лібертадорес і Кубок Бразильської ліги щороку, тому що вболівальники на це заслуговують», — заявив Депай.