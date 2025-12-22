Нідерланди. Новина
Колишній гравець клубу став асистентом Петера Боша.
22 грудня 2025, 17:59
Ібрагім Афеллай став новим асистентом головного тренера ПСВ Петера Боша. Нідерландець підписав контракт терміном на два з половиною роки та приєднається до тренерського штабу під час зимового тренувального збору в Естепоні, який проходитиме з 2 по 6 січня.
Афеллай має багатий досвід у футболі: він виступав за ПСВ у періоди 2004–2011 та 2019–2020 років, а також грав за Барселону, Шальке, Олімпіакос і Сток Сіті. У середині сезону 2020/21 нідерландець завершив кар’єру у віці 34 років.
До приходу в ПСВ Афеллай працював у юнацькій збірній Нідерландів U-19, де був помічником головного тренера, а також входив до тренерського штабу молодіжних команд Феєнорда.
На даний момент ПСВ лідирує у турнірній таблиці Ередівізі з 46 очками. Наступний матч команди відбудеться 10 січня проти Ексельсіора.