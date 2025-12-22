Нідерланди. Новина

Колишній гравець клубу став асистентом Петера Боша.

Ібрагім Афеллай став новим асистентом головного тренера ПСВ Петера Боша. Нідерландець підписав контракт терміном на два з половиною роки та приєднається до тренерського штабу під час зимового тренувального збору в Естепоні, який проходитиме з 2 по 6 січня.

PSV verwelkomt Ibrahim Afellay als assistent-trainer.



Binnen de technische staf van Peter Bosz vindt een wijziging plaats. Afellay is aangesteld als nieuwe assistent-trainer. André Ooijer heeft in goed overleg besloten te stoppen als assistent-trainer.



Lees meer op onze site. pic.twitter.com/vJWY6vV0yH — PSV (@PSV) December 21, 2025

Афеллай має багатий досвід у футболі: він виступав за ПСВ у періоди 2004–2011 та 2019–2020 років, а також грав за Барселону, Шальке, Олімпіакос і Сток Сіті. У середині сезону 2020/21 нідерландець завершив кар’єру у віці 34 років.

До приходу в ПСВ Афеллай працював у юнацькій збірній Нідерландів U-19, де був помічником головного тренера, а також входив до тренерського штабу молодіжних команд Феєнорда.

На даний момент ПСВ лідирує у турнірній таблиці Ередівізі з 46 очками. Наступний матч команди відбудеться 10 січня проти Ексельсіора.