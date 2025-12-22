Франція

Парижани налаштовані серйозно.

Футбольний клуб Парі має намір придбати нападника Фіорентини та збірної Італії Мойзе Кіна. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, керівництво парижан визначило трансфер італійця своїм пріоритетом.

Зазначається, що в столиці Франції розуміють важкість здійснення переходу в зимовий період, через небажання Фіорентини відпускати свого лідера посеред сезону. Однак, влітку, коли у Кіна почне діяти клаусула в контракті у розмірі 62 млн. євро, Парі зробить спробу придбати гравця.

Цього сезону Мойзе Кін відіграв за Фіорентину 20 матчів, забив пʼять голів та віддав три результативні передачі.