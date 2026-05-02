Команда із Забже впевнено здолала Ракув без участі Кочергіна.

У Варшаві відбувся фінальний поєдинок розіграшу Кубка Польщі сезону 2025/2026, у якому зійшлися Гурнік Забже та ченстоховський Ракув. Матч завершився впевненою перемогою номінальних господарів із рахунком 2:0, а одним із головних героїв зустрічі став український вінгер Максим Хлань.

Гурнік відкрив рахунок у середині першого тайму — на 32-й хвилині Массісо влучним ударом вивів свою команду вперед, задавши тон подальшій грі. У другій половині зустрічі клуб Лукаша Подольського закріпив свою перевагу завдяки індивідуальній майстерності Хланя.

Ексгравець молодіжної збірної України відмінно зорієнтувався в епізоді: помітивши, що голкіпер Ракува втратив позицію, українець холоднокровно пробив йому на протиході, подвоївши рахунок. Для Максима цей трофей став неймовірним підсумком його першого ж сезону у складі команди із Забже.

На жаль, українського дербі у фіналі не вийшло. Півзахисник Ракува Владислав Кочергін не зміг допомогти своїй команді та був змушений спостерігати за грою з лави запасних — гравець продовдує відновлення через важку травму коліна.

Здобувши перемогу,Гурнік перервав багаторічну трофейну посуху, вигравши Кубок Польщі вперше за понад 50 років (востаннє клуб брав цей титул у далекому 1972 році). Окрім історичного кубка, тріумф у Варшаві забезпечив команді пряму путівку до Ліги Європи на наступний єврокубковий сезон.