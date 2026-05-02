Матч Першої ліги перенесено на 3 травня.
Ворскла - Лівий Берег, ФК Лівий Берег
02 травня 2026, 19:30
Матч 26-го туру Першої ліги України між Ворсклою та Лівим Берегом було перенесено через тривалу повітряну тривогу в Київська область.
Поєдинок мав відбутися 2 травня о 15:45, однак так і не стартував. Нову дату зустрічі призначено на 3 травня, початок — о 13:00.
Зазначимо, що номінально домашній матч для Ворскли пройде на стадіон арені Лівий Берег — гру було перенесено на це поле на прохання полтавського клубу.
Після 25 турів Ворскла посідає 13-те місце в турнірній таблиці, маючи 27 очок. Лівий Берег йде третім із 50 балами.