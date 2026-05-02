Матч Першої ліги перенесено на 3 травня.

Матч 26-го туру Першої ліги України між Ворсклою та Лівим Берегом було перенесено через тривалу повітряну тривогу в Київська область.

Поєдинок мав відбутися 2 травня о 15:45, однак так і не стартував. Нову дату зустрічі призначено на 3 травня, початок — о 13:00.

Зазначимо, що номінально домашній матч для Ворскли пройде на стадіон арені Лівий Берег — гру було перенесено на це поле на прохання полтавського клубу.

Після 25 турів Ворскла посідає 13-те місце в турнірній таблиці, маючи 27 очок. Лівий Берег йде третім із 50 балами.