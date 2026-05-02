Німеччина

Завершились матчі 32 туру чемпіонату Німеччини.

Баварія, яка дограє залишок сезону Бундесліги у статусі чемпіона, знову вирішила зіграти резервним складом. Тим паче, вже у середу на мюнхенців чекає матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Як і тиждень тому проти Майнца, Рекордмайстер провалив перший тайм. Грузинський форвард Зівзівадзе на 22-й хвилині відкрив рахунок у грі. Цікаво, що грузин майже самотужки тягне свою команду з дна Бундесліги, забиваючи вже у 4-му матчі поспіль.

Згодом Дінкчі подвоїв перевагу гостей. На заключних хвилинах першої 45-хвилинки Горецка, який покине Баварію після закінчення сезону, скоротив відставання.

У другому таймі, після серії замін від Компані, ротен заграли ще потужніше, і вже на 57-й хвилині рахунок був рівний. Горецка оформив дубль. Здавалося, що зараз господарі дотиснуть аутсайдера, але Зівзівадзе був проти. Грузин з асисту Ібрагімовича заколотив свій другий м'яч.

Остання навала допомогла Баварії звести матч бодай унічию. Рамай зрізав м'яч у власні ворота, але для мюнхенців них це вже не так важливо. А от для Гайденгайму це дуже важливі очко у боротьбі за збереження прописки. Тепер відстань від Санкт-Паулі, який іде 16-м у зоні перехідних матчів, сягає 3 пункти.

Баварія — Гайденгайм 3:3

Голи: Горецка, 44, 57, Рамай (аг), 90+10 - Зівзівадзе, 22, 76, Дінкчі, 31

Баварія: Урбіг — Станішич (Олісе, 46), Мін Дже, Та (Девіс, 77), Іто — Ндіає (Діас, 46), Павлович (Кейн, 46) — Лаймер, Горецка, Мусіала (Кімміх, 46) — Джексон

Гайденгайм: Рамай — Шеппнер, Маїнка, Ференбах — Буш, Дорш (Зірслебен, 89), Дінкчі, Беренс — Пірінгер (Шиммер, 77), Зівзівадзе (Кауфманн, 81), Ібрагімович (Кербер, 81)

Попередження: Джексон, Та, Лаймер — Рамай, Буш

Штутгарт звів унічию битву з Гоффенгаймом за Лігу чемпіонів (3:3)

Команди продемонстрували відкритий футбол майже без центру поля, зігравши два тайми з рахунком 2:1, але на користь різних колективів. Крамарич у дебюті гри вивів свою команду вперед. Фюріх швидко відновив паритет з передачі Гендрікса. Вже за декілька хвилин рахунок був на користь команди Ільцера — цього разу відзначився Туре.

Відразу по перерві Крамарич оформив дубль. Синьо-білі могли забивати ще та остаточно закривати питання про переможця, але Нюбель залишив інтригу в матчі. Після серії замін шваби змогли переломити хід гри: Демірович, який щойно зʼявився на полі, скоротив відставання.

Пряма червона картка Каразора не надломила гостей. На останній хвилині доданого часу Томас влучним ударом у сітку відновив паритет, встановивши остаточний рахунок. Варто відзначити тактичну гнучкість Генесса, адже португальський нападник також зʼявився по ходу гри.

У підсумку Штутгарт здійснює камбек та зберігає за собою 4-ту позицію, яка дозволяє грати в Лізі чемпіонів. Гоффенгайм іде слідом, маючи однакову кількість очок, але гіршу різницю забитих та пропущених м'ячів.

Гоффенгайм — Штутгарт 3:3

Голи: Крамарич, 8, 49, Туре, 24 - Фюріх, 21, Демірович, 65, Томаш, 90+5

Гоффенгайм: Бауманн — Кабак, Хайдарі, Бернардо — Цоуфал, Авдуллаху, Бюргер (Акпогума, 90), Туре — Крамарич (Дамар, 90), Асллані (Прасс, 90) — Лемперле (Мерштедт, 81)

Штутгарт: Нюбель — Жаке, Шабо (Міттельштедт, 55), Гендрікс — Вагноман (Демірович, 55), Каразор, Штіллер, Левелінг (Томаш, 86) — Ель-Ханнус (Ассіньйон, 76), Фюріх — Ундав

Попередження: Крамарич, Бернардо, Кабак — Ель-Ханнус

Вилучення: Каразор, 69

Айнтрахт Франкфурт вдома поступився Гамбургу з рахунком 1:2, суттєво ускладнивши собі турнірне становище, тоді як гості зробили великий крок до збереження прописки в еліті.

Перший тайм пройшов за помітної переваги гамбуржців у боротьбі та з мінімальною кількістю небезпечних моментів. Найближчим до гола був Фабіо Вієйра, який на 26-й хвилині влучив у поперечину. Господарі відповіли активністю Кан Узун, але воротар гостей Хеуер Фернандес кілька разів врятував свою команду.

Після перерви гра пожвавилася. Саме Узун відкрив рахунок на 48-й хвилині, скориставшись помилкою оборони Гамбурга. Втім, відповідь гостей була миттєвою: вже на 51-й хвилині Віктор Гренбек зрівняв рахунок після стандарту. А ще за вісім хвилин Вієйра замкнув подачу та приніс своїй команді перемогу.

У заключні хвилини франкфуртці намагалися врятуватися, однак їхнім атакам бракувало креативу. Епізод із можливим пенальті після гри рукою Альбер Схірі арбітр Деніз Айтекін після перегляду VAR залишив без змін.У підсумку Гамбург втримав важливу перемогу, яка суттєво підвищує шанси команди на збереження місця в Бундеслізі.

Айнтрахт – Гамбург 1:2

Голи: Узун 48 – Гренбек 51, Вієйра 59 Вилучення господарів: Крістенсен 90+12

Уніон Берлін — Кельн 2:2

Голи: Роте, 73, Бурджу, 89 - Бюльтер, 33, Ель Мала, 61

Уніон Берлін: Клаус — Доехі, Лейте, П'єр Нсокі (Скарке, 67) — Юранович (Тріммель, 58), Шафер (Ілич, 58), Хедіра (Крал, 88), Кемляйн, Роте — Берк, Анса (Бурджу, 58)

Кельн: Швебе — Себулонсен, Сімпсон-П'юсі, Озкачар, Лунн (Шмід, 80) — Краусс, Мартель — Вальдшмідт (Чавес, 62), Камінські (Ньянг, 72), Бюльтер (Тільманн, 71) — Ель Мала (Майна, 72)

Попередження: Лейте, Бурджу — Мартель, Сімпсон-П'юсі, Швебе

Вердер Бремен на своєму полі поступився Аугсбургу з рахунком 1:3, ускладнивши собі завдання у боротьбі за виживання.

Гості, які ще до гри гарантували собі прописку в еліті, діяли спокійніше та організованіше. Після стартової активності бременців саме Аугсбург відкрив рахунок: на 24-й хвилині Келвін Єбоа (Кейде) реалізував швидку контратаку після передачі Міхаель Грегоріч. Перед перервою той же Кейде оформив дубль, замкнувши подачу з флангу — 0:2.

Після перерви Даніель Тіуне провів потрійну заміну, і це дало ефект: господарі додали в агресії та створили кілька моментів. На 64-й хвилині Романо Шмід скоротив відставання, повернувши інтригу. Втім, Аугсбург швидко зняв усі питання щодо переможця. Уже на 69-й хвилині після стандарту Крістіан Джакич встановив остаточний рахунок — 1:3.

До кінця зустрічі гості впевнено контролювали гру, не дозволивши супернику врятуватися. Таким чином, Вердер Бремен втратив шанс достроково гарантувати собі збереження місця і продовжить боротьбу за виживання в наступних турах.

Вердер - Аугсбург 1:3

Голи: Шмід, 64 - Каде, 24, 45+3, Якич, 69

Вердер: Бакхауз — Піпер, Фрідль, Кулібалі (Нжинмах, 46) — Сугавара (Грюль, 79), Пуертас (Муса, 46), Лінен, Деман — Стаге, Шмід — Мілошевич (Мбангула, 46)

Аугсбург: Дамен — Матсіма (Шлоттербек, 75), Гоувелееув (Чавес, 66), Цезігєр — Фелльхауер, Массенго (Якич, 36), Рідер, Яннуліс (Вольф, 66) — Каде, Клод-Моріс — Грегорич (Рібейру, 66)

Попередження: Фрідль — Массенго