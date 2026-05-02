Іспанія

Звитягу принесли дебютанти матрацників.

Атлетіко на виїзді переміг Валенсію резервним складом (2:0)

Команда Сімеоне активно готується до матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти Арсеналу. Тому чемпіонат, тим паче що матрацники вже гарантували собі місце у топ-4, відійшов на другий план.

Навіть не в оптимальному складі мадридці продемонстрували гідну гру, завдавши неймовірних 20 ударів по воротах Дімітрієвскі (щоправда, лише 4 влучили у площину воріт).Кажани, які переважно у другому таймі володіли мʼячем, все ніяк не могли підступитися до воріт Муссо.

На 63-й хвилині Сімеоне зробив ключові заміни у грі. Ель Чоло випустив на поле двох дебютантів та вихованців клубу: Ікера Луку та Мігеля Кубо. Саме ці два юні бомбардири принесли перемогу матрацникам.

На 74-й хвилині Лука відкрився на фланзі, отримав передачу від Варгаса та з лінії штрафного майданчика відправив мʼяч сильним ударом у ближній кут. Згодом, на 82-й хвилині, відзначився Кубо. Грізманн відкрився на межі офсайду, пройшов з мʼячем та скинув під удар партнеру. 18-річний форвард в один дотик пробив без шансів для голкіпера.

У підсумку Атлетіко перемагає та продовжує переслідувати Вільярреал, маючи відставання у 5 очок. Валенсія залишається на 13-й позиції, маючи у своєму активі 39 очок.

Валенсія — Атлетіко Мадрид 0:2

Голи: Луке, 74, Кубо, 82

Валенсія: Дімітрієвські — Саравія (Раба, 82), Пепелу, Таррега, Гая (Васкес, 73) — Ріоха (Дуро, 59), Герра, Родрігес, Рамазані (Данжума, 73) — Угринич (Лопес, 59), Умар

Атлетіко Мадрид: Муссо — Боньяр (Пурич, 90), Ле Норман, Ленгле, Діас — Моліна, Мендоса (Ресурресьйон, 73), Варгас, Морсільйо (Кубо, 63) — Белаїд (Луке, 63), Альмада (Грізманн, 73)

Попередження: Таррега — Альмада, Мендоса, Варгас