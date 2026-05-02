Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 35-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26 Манчестер Юнайтед зустрінеться з Ліверпулем.

Поєдинок відбудеться в неділю, 3 травня, на стадіоні Олд Траффорд у Манчестері, Англія. Початок — о 17:30 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Майкла Карріка. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед можна поставити з коефіцієнтом 2.33, тоді як потенційний успіх Ліверпуля оцінюється показником 2.90. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.75.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Манчестер Юнайтед не програє + обидві команди заб'ють", представлений показником 1.86.

Коефіцієнтом 2.40 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Беньяміна Шешко, тоді як потенційний гол Александера Ісака — 2.50.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Фора Манчестер Юнайтед: -0,25". На нього можна поставити з показником 1.96.

