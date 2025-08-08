Лондонський клуб розраховує на свого талановитого вихованця.
Ітан Нванері, Getty Images
08 серпня 2025, 17:16
Атакувальний півзахисник Ітан Нванері оновив свою угоду з Арсеналом, передає офіційний сайт клубу з Лондона.
За даними видання The Athletic, новий контракт із 18-річним англійцем розраховано до кінця червня 2030 року.
Нванері дебютував за "канонірів" у вересні 2022 року, але першим повноцінним на найвищому рівні для нього став сезон-2024/25. Протягом минулої кампанії Ітан відзначився дев'ятьма голами й двома асистами в 37-ми матчах усіх турнірів.
