Англія

Лондонський клуб розраховує на свого талановитого вихованця.

Атакувальний півзахисник Ітан Нванері оновив свою угоду з Арсеналом, передає офіційний сайт клубу з Лондона.

За даними видання The Athletic, новий контракт із 18-річним англійцем розраховано до кінця червня 2030 року.

People, places, memories. By Ethan Nwaneri.



Our number 22 is here to stay ❤️ pic.twitter.com/03Ta3HCSNh — Arsenal (@Arsenal) August 8, 2025

Нванері дебютував за "канонірів" у вересні 2022 року, але першим повноцінним на найвищому рівні для нього став сезон-2024/25. Протягом минулої кампанії Ітан відзначився дев'ятьма голами й двома асистами в 37-ми матчах усіх турнірів.

