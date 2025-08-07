Реал не проти відпустити вінгера Родріго, повідомляє Defensa Central. На Клубному чемпіонаті світу Хабі Алонсо рідко використовував бразильця, тож його перспективи в Мадриді залишаються невизначеними.

Клуб розглядає можливість обміну Родріго на захисника Арсенала Вільяма Салібу для зміцнення оборони. Однак Арсенал не планує відпускати 24-річного француза, який нещодавно заявив про намір незабаром продовжити контракт із лондонським клубом.

Угода Саліби з Арсеналом діє до середини 2027 року. 

У сезоні-2024/25 Родріго провів 51 матч у всіх турнірах, забивши 14 голів і зробивши 10 результативних передач. 

Раніше повідомлялось, що Челсі готові викласти 40 мільйонів за юного Гонсало Гарсію. 