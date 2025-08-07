Іспанія

"Вершкові" хочуть посилити захист коштом бразильця.

Реал не проти відпустити вінгера Родріго, повідомляє Defensa Central. На Клубному чемпіонаті світу Хабі Алонсо рідко використовував бразильця, тож його перспективи в Мадриді залишаються невизначеними.

Клуб розглядає можливість обміну Родріго на захисника Арсенала Вільяма Салібу для зміцнення оборони. Однак Арсенал не планує відпускати 24-річного француза, який нещодавно заявив про намір незабаром продовжити контракт із лондонським клубом.

Угода Саліби з Арсеналом діє до середини 2027 року.