"Вершкові" хочуть посилити захист коштом бразильця.
Родріго Гоес, Getty Images
07 серпня 2025, 22:49
Реал не проти відпустити вінгера Родріго, повідомляє Defensa Central. На Клубному чемпіонаті світу Хабі Алонсо рідко використовував бразильця, тож його перспективи в Мадриді залишаються невизначеними.
Клуб розглядає можливість обміну Родріго на захисника Арсенала Вільяма Салібу для зміцнення оборони. Однак Арсенал не планує відпускати 24-річного француза, який нещодавно заявив про намір незабаром продовжити контракт із лондонським клубом.
Угода Саліби з Арсеналом діє до середини 2027 року.
У сезоні-2024/25 Родріго провів 51 матч у всіх турнірах, забивши 14 голів і зробивши 10 результативних передач.
