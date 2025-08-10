Англія
10 серпня 2025, 19:24
Крістал Пелес — володар Суперкубка Англії
У фінальній грі на Вемблі команда Олівера Гласнера обіграла Ліверпуль.
Крістал Пелес — Ліверпуль, Getty Images
10 серпня 2025, 19:24
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Крістал Пелес — Ліверпуль 2:2 (3:2 – пен.)
Голи: Матета, 17 (пен.), Сарр, 77 — Екітіке, 4, Фрімпонг, 21
Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Геї (Девенні, 90+3) — Муньйос, Вортон (Лерма, 85), Камада (Г’юз, 43), Мітчелл (Соса, 79) — Сарр, Езе — Матета.
Ліверпуль: Аліссон — Фрімпонг, Конате, ван Дейк, Керкез (Робертсон, 84) — Собослаї, Джонс (Ендо, 71), Вірц (Елліотт, 84) — Салах, Екітіке (Мак Аллістер, 71), Гакпо.
Попередження: Конате, Вірц, Салах