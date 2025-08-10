Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Крістал Пелес — Ліверпуль 2:2 (3:2 – пен.)
Голи: Матета, 17 (пен.), Сарр, 77 — Екітіке, 4, Фрімпонг, 21

Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Геї (Девенні, 90+3) — Муньйос, Вортон (Лерма, 85), Камада (Г’юз, 43), Мітчелл (Соса, 79) — Сарр, Езе — Матета.

Ліверпуль: Аліссон — Фрімпонг, Конате, ван Дейк, Керкез (Робертсон, 84) — Собослаї, Джонс (Ендо, 71), Вірц (Елліотт, 84) — Салах, Екітіке (Мак Аллістер, 71), Гакпо.

Попередження: Конате, Вірц, Салах