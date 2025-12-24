Німеччина

Німецький клуб активував опцію викупу та підписав захисника до 2029 року.

Вольфсбург офіційно оформив повноцінний трансфер правого захисника Саеля Кумбеді з Ліона. Про це повідомляє офіційний сайт "вовків".

20-річний француз приєднався до німецького клубу влітку на правах оренди, а в угоді між сторонами була передбачена опція викупу.

Вольфсбург скористався цим пунктом, після чого Кумбеді підписав повноцінний контракт до 30 червня 2029 року.

Французький футболіст, який є гравцем молодіжної збірної Франції U-21, дебютував за Вольфсбург у матчі сьомого туру Бундесліги проти Штутгарта. Загалом у поточному сезоні Кумбеді провів 10 офіційних матчів, у яких відзначився чотирма результативними передачами.