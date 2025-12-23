Італія

Контракт із бельгійським нападником розірвано за взаємною згодою сторін.

Мілан на своєму офіційному сайті підтвердив припинення співпраці з нападником Дівоком Орігі.

Контракт із 30-річним бельгійцем було розірвано за взаємною згодою сторін.

Угода Орігі з міланським клубом була чинною до 30 червня 2026 року. Представники Мілана подякували футболісту за спільну роботу та побажали йому успіхів у подальшій кар’єрі.

Дівок Орігі приєднався до Мілана у 2022 році. За цей час він провів у складі команди 36 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу.

Нагадаємо, що сезон-2023/24 бельгійський форвард провів на правах оренди в Ноттінгем Форест. У минулій та поточній кампанії він не зіграв за першу команду "россонері" жодного матчу.