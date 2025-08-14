Англія

Чотири команди з українськими гравцями впізнали своїх суперників у турнірі.

Сьогодні, 14 серпня, пройшло жеребкування другого раунду Кубка англійської ліги.

На цьому етапі зіграють команди-переможці першого раунду, а також клуби АПЛ, які не потрапили до єврокубкових турнірів.

Таким чином своїх суперників дізналися чотири команди з українськими футболістами — це Брентфорд, Евертон, Сандерленд та Сток Сіті.

Результати жеребкування другого раунду Кубка англійської ліги-2025/26:

Транмір Роверс — Бертон Альбіон

Аккрінгтон Стенлі — Донкастер Роверс

Віган — Стокпорт Каунті

Сток Сіті — Бредфорд Сіті

Бернлі — Дербі Каунті

Сандерленд — Гаддерсфілд Таун

Бірмінгем Сіті — Порт Вейл

Престон Норт Енд — Рексем

Барнслі — Ротерхем Юнайтед

Шеффілд Венсдей — Лідс Юнайтед

Евертон — Мансфілд Таун

Грімсбі Таун — Манчестер Юнайтед

Фулгем — Брістоль Сіті

Норвіч Сіті — Саутгемптон

Оксфорд Юнайтед — Брайтон

Редінг — Вімблдон

Борнмут — Брентфорд

Мілволл — Ковентрі Сіті

Вулвергемптон — Вест Гем

Свонсі Сіті — Плімут Аргайл

Бромлі — Вікомб

Кардіфф Сіті — Челтнем Таун

Кембрідж Юнайтед — Чарльтон

Попередньо матчі заплановано на 26-27 серпня.