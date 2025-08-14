Чотири команди з українськими гравцями впізнали своїх суперників у турнірі.
Getty Images
14 серпня 2025, 18:27
Сьогодні, 14 серпня, пройшло жеребкування другого раунду Кубка англійської ліги.
На цьому етапі зіграють команди-переможці першого раунду, а також клуби АПЛ, які не потрапили до єврокубкових турнірів.
Таким чином своїх суперників дізналися чотири команди з українськими футболістами — це Брентфорд, Евертон, Сандерленд та Сток Сіті.
Результати жеребкування другого раунду Кубка англійської ліги-2025/26:
Транмір Роверс — Бертон Альбіон
Аккрінгтон Стенлі — Донкастер Роверс
Віган — Стокпорт Каунті
Сток Сіті — Бредфорд Сіті
Бернлі — Дербі Каунті
Сандерленд — Гаддерсфілд Таун
Бірмінгем Сіті — Порт Вейл
Престон Норт Енд — Рексем
Барнслі — Ротерхем Юнайтед
Шеффілд Венсдей — Лідс Юнайтед
Евертон — Мансфілд Таун
Грімсбі Таун — Манчестер Юнайтед
Фулгем — Брістоль Сіті
Норвіч Сіті — Саутгемптон
Оксфорд Юнайтед — Брайтон
Редінг — Вімблдон
Борнмут — Брентфорд
Мілволл — Ковентрі Сіті
Вулвергемптон — Вест Гем
Свонсі Сіті — Плімут Аргайл
Бромлі — Вікомб
Кардіфф Сіті — Челтнем Таун
Кембрідж Юнайтед — Чарльтон
Попередньо матчі заплановано на 26-27 серпня.