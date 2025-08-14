Англія

Англієць пояснив причини переходу з МЮ до Барселони.

Після багатьох років у Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд вирішив змінити обстановку та приєднався до каталонської Барселони.

Нова глава Рашфорда: чи зможе він перезавантажити кар'єру в Барселоні?

В інтерв’ю він пояснив причини розставання з МЮ. За словами футболіста, клуб втратив свій стрижень і застряг у реконструкції, з якої так і не вийшов.

"Роками про нас говорили, що ми у перехідному періоді, але, схоже, цей процес затягнувся. Будьмо реалістами: у Манчестер Юнайтед змінювалися тренери, ідеї, стратегії, але, по суті, нічого не змінювалося — ми, гравці, залишалися на землі без справжнього господаря", — сказав Рашфорд.

Він став першим англійцем у Барселоні з часів Гарі Лінекера.