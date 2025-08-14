Англієць пояснив причини переходу з МЮ до Барселони.
Маркус Рашфорд, Getty Images
14 серпня 2025, 21:59
Після багатьох років у Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд вирішив змінити обстановку та приєднався до каталонської Барселони.
В інтерв’ю він пояснив причини розставання з МЮ. За словами футболіста, клуб втратив свій стрижень і застряг у реконструкції, з якої так і не вийшов.
"Роками про нас говорили, що ми у перехідному періоді, але, схоже, цей процес затягнувся. Будьмо реалістами: у Манчестер Юнайтед змінювалися тренери, ідеї, стратегії, але, по суті, нічого не змінювалося — ми, гравці, залишалися на землі без справжнього господаря", — сказав Рашфорд.
Він став першим англійцем у Барселоні з часів Гарі Лінекера.