Англія

Football.ua представляє прев'ю матчу англійської Прем’єр-ліги, який пройде 16 серпня та розпочнеться о 19:30.

У стартовому турі нового сезону Вулвергемптон приймає Манчестер Сіті на стадіоні Молінью. Команди підійшли до сезону з різними турнірними амбіціями: “вовки” прагнуть відірватися від зони вильоту, а "містяни" мають намір відновити домінування у Прем’єр-лізі після минулого сезону, який завершився лише на третьому місці.

СУБОТА, 16 СЕРПНЯ, 19:30 ▪️ ВІЛЛА ПАРК, БІРМІНГЕМ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ на SETANTA SPORTS

Вулвергемптон пережив складний минулий сезон, фінішувавши лише на 16-й позиції. Під керівництвом Вітора Перейри команда помітно покращила форму в другій половині сезону, здобувши більшість своїх перемог саме під його керівництвом. Літня підготовка виявилася не надто вражаючою: п’ять товариських матчів завершилися без перемог, остання поразка — 0:1 вдома від Сельти. Нові придбання, зокрема Джон Аріас, Фер Лопес і Давід Мьоллер Вольфе, мають допомогти команді в боротьбі за безпечну середину таблиці.

Команда також стикається з проблемами через травми — не зіграють Леон Чівоне, Єрсон Москера та Фабіу Сілва. Перейра, ймовірно, залишить улюблену формацію 3-4-3, сподіваючись на ефективність атакуючої трійки Аріас-Лопес-Странд Ларсен, який минулого сезону забив 14 голів.

Манчестер Сіті прагне швидко відновитися після важкого сезону-2024/25, коли травми та падіння форми ключових гравців коштували команді завершення футбольного року без титулів. Літня підготовка включала лише два товариські матчі — перемоги над Престоном (1:0) та Палермо (3:0), а кадрова ситуація в команді зазнала серйозних змін: пішли Де Брюйне, Вокер та Гріліш, а прийшли Тіджані Рейндерс, Раян Шеркі та Джеймс Траффорд. Факт триваючою перебудови не є секретом — минулий колектив вже продемонстрував свій максимум у кампанії з виграним треблом — тепер час рухатися далі.

Цікаво, що Ерлінг Голанд забив 8 голів у 5 матчах проти Вулвергемптона та майже певно очолить атаку “містян”. Статистика також на боці Ман Сіті в цілому — "містяни" вже 13 разів з 14 починали сезон з перемоги у виїзних матчах, тому психологічно та з турнірної точки зору команда підходить до старту нового сезону впевнено.

За версією букмекерів, сьогодні найбільші шанси на успіх мають підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Ман Сіті в основний час пропонується коефіцієнт 1.47, тоді як потенційний успіх Вулвергемптона оцінюється показником 6.70. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.75.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ



ВУЛВЕРГЕМПТОН : Са — Доерті, Агбаду, Тоті — Гувевер, Ж. Гомес, Андре, Вулф — Лопес, Аріас — Странд Ларсен

МАНЧЕСТЕР СІТІ : Едерсон — Нунеш, Діаш, Гвардіол, Аїт-Нурі — Бернарду, Гюндоган, Рейндерс — Фоден, Голанд, Мармуш

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

📊 ПОТОЧНА ФОРМА