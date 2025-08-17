Перший тур нового сезону АПЛ подарує нам справжню непримириму класику англійського футболу 90-их та нульових — на Олд Траффорд зустрінуться Манчестер Юнайтед та Арсенал. Дві колишні гегемонії англійського футболу, які прагнуть повернути собі колишню велич, відкриють кампанію-2025/26 протистоянням, від якого віє історією.

НЕДІЛЯ, 17 СЕРПНЯ, 18:30 ▪️ ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Минулого сезону Ман Юнайтед перевершим усі найсміливіші очікування та досяг такого рівня дна, якого ми ще не бачили за каденції жодного тренера після Сера Алекса — 15-те місце стало найгіршим результатом із кампанії-1989/90, а показник у 42 набрані очки — антирекорд "червоних дияволів" із 1974 року. Команда Рубена Аморіма виглядала розгублено, не могла виграти двічі поспіль у Прем’єр-лізі та навіть програла Тоттенгему фінал Ліги Європи, знищивши багаторічний мем про трофейну засуху "шпор".

Фанати манкуніанців чекали на це літо у передчутті початку масштабної перебудови не тільки щодо складу, а й в усіх інших сферах функціонування клубу: Юнайтед витратив понад 200 млн фунтів на трансфери, запросивши Матеуса Кунью, Браяна Мбемо та Беньяміна Шешо, щоб оживити атаку, яка забила лише 44 голи за весь минулий чемпіонат. Передсезонка додала певного оптимізму: команда не програла жодного матчу, здолавши Борнмут і Вест Гем, а також зігравши внічию з Лідсом, Евертоном і Фіорентиною. Бруну Фернандеш залишився в клубі попри інтерес із Саудівської Аравії, а нова трійка форвардів уже готова довести, що тривала та багаторічна темна смуга незабаром дійсно може залишитися лише на шпальтах історії. Для Аморіма це буде перший повний сезон на Олд Траффорд, і його долю визначатимуть саме такі великі матчі, як сьогоднішній.

Арсенал хоч вже не перший рік рухається в очевидно правильному напрямку після тривалої кризи, але "каноніри" знову залишився без чемпіонства, тричі поспіль фінішувавши другими. Тиск на Мікеля Артету зростає — так, ніхто не відміняє того факту, що на чолі з іспанцем був побудований абсолютно новий та висококласний Арсенал буквально на руїнах! Але щоб закріпити результати цієї багаторічної роботи головному тренеру лондонців не вистачає виграної АПЛ або трофею Ліги чемпіонів, в якій його команда вперше з 2009 року змогла досягти стадії півфіналу, звідки вилетіла від майбутнього володаря "вухастого" кубка Парі Сен-Жермен.

Влітку клуб із Північного Лондона підсилився одразу кількома знаковими новачками для продовження свого тернистого шляху за "золотом" Англії та Європи: до команди приєдналися Мартін Субіменді, Ноні Мадуеке, Крістіан Нергор, Кепа Аррісабалага та довгоочікуваний забивний центрфорвар Віктор Дьокереш, в якого так сильно потребував Арсенал. До слова, шведський нападник уже встиг відзначитися дебютним голом в товариському матчі з Атлетіком. Щодо самої передсезонки, то "каноніри" не виглядали дуже стабільно, але завершили підготовку впевненою перемогою 3:0 над басками. Повернулися після травм Саліба, Біг Габі та Тімбер, а єдиною серйозною втратою лишається Жезус, про перебування якого на Емірейтс ви вже могли навіть забути...

До того ж Арсенал переважно має хорошу статистику в матчах проти Юнайтед останнім часом: лондонці не програють уже п’ять зустрічей АПЛ поспіль і сподіваються продовжити серію. З іншого боку, а яка команда в останні сезони не має якихось звитяг в особистих зустрічах з МЮ? Тому навіть Олд Траффорд не дозволяє сьогодні "червоним дияволам" бути фаворитами. За версією букмекерів, на перемогу Арсеналу в основний час пропонується коефіцієнт 2.00, тоді як потенційний успіх Юнайтед оцінюється показником 4.15. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.75.