Англія

Форвард МЮ опинився поза заявкою через конкуренцію з Шешко.

Форвард Манчестер Юнайтед Расмус Гойлунн не зіграє у стартовому матчі АПЛ проти Арсенала, повідомляє The Athletic.

22-річний данець втратив місце у складі після приходу Беньяміна Шешко. Наставник Рубен Аморім вирішив не включати його до заявки на гру, яка відбудеться сьогодні, 17 серпня, на Олд Траффорд (початок – 18:30).

Гойлунн може залишити клуб цього літа — у його трансфері зацікавлений Мілан.