Форвард МЮ опинився поза заявкою через конкуренцію з Шешко.
Расмус Гойлунн, Getty images
17 серпня 2025, 16:36
Форвард Манчестер Юнайтед Расмус Гойлунн не зіграє у стартовому матчі АПЛ проти Арсенала, повідомляє The Athletic.
22-річний данець втратив місце у складі після приходу Беньяміна Шешко. Наставник Рубен Аморім вирішив не включати його до заявки на гру, яка відбудеться сьогодні, 17 серпня, на Олд Траффорд (початок – 18:30).
Гойлунн може залишити клуб цього літа — у його трансфері зацікавлений Мілан.