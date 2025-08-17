Англія

Відбулися матчі стартового туру АПЛ.

Сьогодні, 17 серпня, відбуваються матчі стартового туру англійської Прем'єр-ліги.

У першому матчі Ноттінгем Форест впевнено обіграв Брентфорд із рахунком 3:1.

"Лісники" відкрили рахунок на п'ятій хвилині зусиллями Кріса Вуда, після чого наприкінці першого тайму Дан Ндоє подвоїв перевагу господарів поля. Ще за п'ять хвилин у компенсований час Вуд оформив дубль.

Брентфорд разом з українцем Єгором Ярмолюком зміг відповісти лише єдиним голом Ігора Тьяго, який реалізував пенальт на 78 хвилині.

Ноттінгем Форест — Брентфорд 3:1

Голи: Вуд, 6, 45+3, Ндоє, 42 - Тьяго, 78 (пен)

Ноттінгем Форест: Селс — Айна, Міленкович, Мурільйо, Вільямс — Сангаре, Андерсон — Ндоє (Жезус, 79), Гіббс-Вайт (Єйтс, 84), Гадсон-Одої — Вуд (Сілва, 79)

Брентфорд: Келлегер — Кайоде, Коллінз, Ван ден Берг, Генрі (Гікі, 88) — Єнсен (Оньєка, 69), Ярмолюк — Льюїс-Поттер (Гендерсон, 69), Міламбо (Шаде, 46), Карвалью — Тьяго

Попередження: Вільямс — Коллінз, Гікі.

У другій зустрічі лондонський Челсі не зміг обіграти Крістал Пелес. Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.

Обидві команди провели не надто яскравий матч та моментів на дві команди було дуже мало.

Челсі — Крістал Пелес 0:0

Челсі: Санчес — Джеймс (Гюсто, 79), Ачімпонг, Чалоба, Кукурелья — Кайседо, Фернандес (Сантос, 79) — Нету, Палмер, Гіттенс (Естевао, 54) — Педро (Делап, 73).

Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Геї — Муньйос, Вортон, Г'юз (Лерма, 70), Мітчелл — Сарр, Езе (Девенні, 84) — Матета.

Попередження: Джеймс, Естевао — Муньйос, Матета, Г'юз.