Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 15 серпня 2025 року.

Сезон-2025/26 англійської Прем’єр-ліги відкривали матчем на Енфілді Ліверпуль та Борнмут.

Активний початок гри з обох сторін у подальшому перетворився на голи "червоних" наприкінці першого та на початку другого таймів.

І коли ситуація загалом була на користь команди Арне Слота, несподівано нагадали про себе контратаки гостей — дубль Семеньйо швидко відновив рівновагу.

Однак заключне слово все одно було за господарями — м’ячі К’єзи та Салаха в заключні хвилини гри залишили три очки за Ліверпулем.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — Борнмут у першому турі сезону АПЛ-2025/26:

Ліверпуль — Борнмут 4:2

Голи: Екітіке, 37, Гакпо, 49, К’єза, 88, Салах, 90+4 — Семеньйо, 64, 76

Ліверпуль: Аліссон — Фрімпонг (Ендо, 60), Конате, ван Дейк, Керкез (Робертсон, 60) — Собослаї, Мак Аллістер (Джонс, 72), Вірц (К’єза, 82) — Салах, Екітіке (Гомес, 72), Гакпо.

Борнмут: Петрович — Сміт (Гілл, 90), Діакіте, Сенесі, Трюффер — Адамс (Крупі, 90+1), Скотт (Траоре, 74) — Брукс (Вінтерберн, 84), Таверньєр, Семеньйо — Еванілсон.

Попередження: Керкез — Брукс, Еванілсон