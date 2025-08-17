Англія

Футболіст Пелас порушив дистанцію до стінки — і гол не зарахували згідно з новими нормами.

Півзахисник Крістал Пелас Еберечі Езе забив красивий гол зі штрафного на старті матчу АПЛ проти Челсі, але радість тривала недовго — система VAR втрутилася й скасувала взяття воріт.

Це викликало здивування серед уболівальників, але, як виявилося, рішення арбітра Даррена Інгленда було цілком обґрунтованим. Суддя навіть зробив офіційне оголошення для глядачів:

"Після перегляду, шість гравців команди гостей знаходяться менш ніж за один метр від стінки під час удару. Таким чином, це непрямий вільний удар, і гол не зараховано", — пояснив Інгленд.

Причина скасування — порушення Правила 13 Міжнародної ради футбольних асоціацій. Згідно з ним, якщо троє або більше гравців команди, що захищається, утворюють стінку, то всі гравці атакувальної сторони повинні перебувати на відстані не менше одного метра від неї під час виконання штрафного.

Це правило діє з сезону 2019/20. Його мета — уникнути тактичних маніпуляцій і зіткнень у штрафному, які не приносять користі грі та лише затягують час.