Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 18 серпня 2025 року.

В останньому матчі першого туру АПЛ Лідс мінімально переміг Евертон з рахунком 1:0.

Долю поєдинку вирішив пенальті у виконанні дебютанта АПЛ та "павичів" Лукаса Нмеча, який успішно реалізував нагоду на 84-й хвилині.

Український захисник Евертона Віталій Миколенко не потрапив до заявки на матч через травму.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лідс — Евертон у першому турі сезону АПЛ-2025/26:

Лідс Юнайтед - Евертон 1:0

Гол: Нмеча, 84 (пен)

Лідс Юнайтед: Перрі — Богл, Родон, Стрейк, Гудмундссон — Штах, Ампаду (Груєв, 78) — Джеймс (Гаррісон, 78), Танака (Лонгстафф, 90), Ньйонто (Ааронсон, 67) — Піру (Нмеча, 78)

Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Кін, Тарковські, Іроегбунам (Гріліш, 71) — Гує, Гарнер — Алькарас (Баррі, 86), Ндіає, Дьюзбері-Голл — Бету

Попередження: Іроегбунам, Алькарас