Англія

Гравець пів року до цього провів у оренді.

Швейцарський нападник Ноа Окафор навряд чи колись буде відзначати роки своєї кар’єри після трансферу до італійського Мілана за 15,5 млн євро з австрійського РБ Зальцбург улітку 2023 року.

Але минуле півріччя точно відзначить, адже став чемпіоном Італії в складі Наполі, за який на правах оренди провів усього чотири матчі.

Але після повернення до розташування "россонері" влітку цього року гравець має чітке розуміння, що зайвий у проєкті Массіміліано Аллегрі, тому прагне залишити клуб.

Надійшла пропозиція з Болоньї наприкінці липня, але 25-річний гравець трохи зачекав і отримав більш цікавий варіант від англійського Лідса.

"Павичі" налаштовані рішуче — 20 млн євро вже спрямовані в якості пропозиції на адресу Мілана, а гравцю запропонували контракт до 2029 року з можливістю продовження ще на сезон.

Окафор дав свою згоду на перехід, тож наступний крок — за Міланом.

Ноа в минулому сезоні відіграв 21 матч, забив один гол та віддав дві гольові передачі.