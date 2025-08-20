Англія

Через травму коліна німець пропустив тренування, остаточний діагноз стануть відомим після обстежень.

Форвард лондонського Арсенала Кай Гаверц знову має проблеми зі здоров’ям. Як повідомляє авторитетний інсайдер Девід Орнштайн з The Athletic, німецький нападник отримав нову травму — цього разу коліна.

Гаверц пропустив значну частину минулого сезону 2024/25 через пошкодження стегна, яке вивело його з ладу на понад три місяці. Після завершення кампанії він повернувся до гри й встиг вийти на поле у стартовому турі нового сезону АПЛ проти Манчестер Юнайтед, з’явившись на заміну у другому таймі.

Однак, за даними Орнштайна, Кай не тренувався в середу через нове пошкодження, а в клубі вже готуються до медичних обстежень, які визначать серйозність ситуації. Наразі невідомо, наскільки довго він може вибути, але Арсенал не виключає жодного сценарію.

За інформацією джерела, клуб уважно стежить за трансферним ринком і може активізуватися в пошуках підсилення атаки, якщо Гаверц пропустить значну частину початку сезону.