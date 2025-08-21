Англія

Захисник не зіграє до завершення перерви на матчі збірних.

Джеремі Фрімпонг, захисник Ліверпуля, зазнав травми задньої поверхні стегна і був замінений на 60-й хвилині матчу проти Борнмута (4:2) в 1-му турі АПЛ 15 серпня.

Сьогодні головний тренер Арне Слот поділився оновленнями: "Конор Бредлі вперше потренувався з нами кілька хвилин, але Джеремі не зіграє до завершення перерви на матчі збірних через травму".

Слот додав: "Медична бригада правильно порадила замінити його, попри критику, адже проблема з стегном була очевидною, і це рішення виявилося правильним. Ми розраховуємо на його повернення у вересні після паузи".

