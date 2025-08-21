20-річний іспанець може провести наступний сезон у Ла Лізі.
СТЕФАН БАЙЦЕТИЧ, GETTY IMAGES
21 серпня 2025, 14:53
Стефан Байчетич може залишити Ліверпуль цього літа та продовжити кар’єру в Жироні.
За інформацією As, каталонський клуб веде активні переговори щодо оренди 20-річного півзахисника на один сезон.
Мерсисайдці не розраховують на молодого іспанця в цьому сезоні й готові відпустити його, щоб він отримав більше ігрової практики.
З лютого по червень 2025 року Байчетич уже виступав в оренді за Лас-Пальмас, де провів 14 матчів у Ла Лізі та відзначився одним забитим голом.