Іспанія

20-річний іспанець може провести наступний сезон у Ла Лізі.

Стефан Байчетич може залишити Ліверпуль цього літа та продовжити кар’єру в Жироні.

За інформацією As, каталонський клуб веде активні переговори щодо оренди 20-річного півзахисника на один сезон.

Мерсисайдці не розраховують на молодого іспанця в цьому сезоні й готові відпустити його, щоб він отримав більше ігрової практики.

З лютого по червень 2025 року Байчетич уже виступав в оренді за Лас-Пальмас, де провів 14 матчів у Ла Лізі та відзначився одним забитим голом.